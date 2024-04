PSG : les mystérieuses banderoles visant Antero Henrique divisent le CUP

Face à des Clermontois valeureux, le PSG n’a pu faire mieux qu’un match nul hier soir à domicile (1-1). Un Parc des Princes qui avait des messages à faire passer à sa direction. En première mi-temps, le CUP a commencé par envoyer un message positif : « Président Nasser, Mr Campos et Coach Enrique. Un trio qui met le PSG à l’honneur ». La suite des événement a, en revanche, était bien plus acide, notamment pour Antero Henrique, ancien directeur sportif et qui a toujours un rôle pour la cellule mercato du PSG. « Le seul Enrique qu’on veut au PSG, c’est Luis » et « Antero Henrique, le cancer du PSG ! » pouvions-nous lire dans la tribune Auteuil. Sauf que le Collectif Ultras Paris (CUP) ne comprend pas d’où viennent ces banderoles.

Au lendemain du match, le CUP est divisé sur ces banderoles qui ne font pas l’unanimité. Certains ne comprennent pas l’intérêt des bannières à la charge du Portugais et veulent savoir qui a décidé de les déployer. Selon les informations de RMC Sport, ce sont les membres du bureau de la partie haute du virage Auteuil qui seraient à l’origine de ces messages. Pour eux, il s’agissait de récompenser la bonne dynamique du club en valorisant le travail de la direction actuelle.