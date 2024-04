PSG : la réponse de Luis Enrique sur les banderoles acerbes visant Antero Henrique

Avant de retrouver le FC Barcelone dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a concédé le match nul (1-1) face à Clermont lors de la 28e journée de Ligue 1. Une soirée notamment marquée par plusieurs banderoles, déployées dans le virage Auteuil et visant le dirigeant portugais, Antero Henrique : «Président Nasser, Mr Campos et Coach Enrique, un trio qui met le PSG à l’honneur» ; «Antero Henrique, le cancer du PSG» ; «Le seul Enrique que l’on veut au PSG c’est Luis», pouvait-on ainsi lire.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique a préféré tempérer. «Je ne m’étais même pas rendu compte et c’est le genre de chose auquel je ne fais pas attention. Je sais dans quel club je suis arrivé, il y a toujours des situations polémiques dans les grands clubs. Ce que je vois, c’est une grande union entre les supporters et le club, on essaie de donner la meilleure version de l’équipe et je travaille très bien avec le président et Luis Campos (le conseiller football)». Chacun se fera désormais son avis…