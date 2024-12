Un ancien joueur de Manchester City devient président de la Géorgie

Se lancer dans la politique après le football, cela n’est pas nouveau. L’exemple le plus marquant est évidemment l’ancien Parisien et Ballon d’Or 1995, George Weah, qui a été président du Libéria entre 2018 et 2024. En Géorgie, on avait déjà l’exemple de l’ancien Milanais Kakhaber Kaladze devenu maire de Tbilissi en 2017, il y a également Mikheil Kavelashvili qui vient de devenir aujourd’hui président du pays.

Ancien footballeur entre 1988 et 2007 qui aura passé la majeure partie de sa carrière au Dinamo Tbilissi et en Suisse (Grashopper, FC Zurich, Lucerne, Sion, Aarau et FC Bâle), Mikheil Kavelashvili aura été joueur de Manchester City entre 1996 et 1999. Devenu homme politique depuis quelques années, à la tête "de Pouvoir au peuple", un parti d’extrème-droit anti-occident, anti-USA et anti-LGBTQ+, Mikhaïl Kavelachvili a été élu président il y a deux semaines. Ce dimanche, il a été officiellement été investi en tant que président.