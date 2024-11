Classement FIFA : la France finit l’année derrière l’Argentine, la Belgique chute

Statu quo pour l’Équipe de France au classement FIFA. Après une année globalement décevante, les Bleus terminent quand même l’année à la 2e place, juste derrière l’Argentine. Ils auraient même pu chiper la première place aux coéquipiers de Lionel Messi en cas de revers face au Pérou il y a 8 jours (l’Albiceleste s’est imposée 1-0). Le reste du Top 5 ne bouge pas, avec l’Espagne pour compléter le podium, suivie du Brésil et de l’Angleterre.

La suite après cette publicité

De son côté, le Portugal gagne une place et se retrouve 6e, juste devant les Pays-Bas puis la Belgique, qui perd 2 places et se retrouve 8e. L’Italie est 9e et l’Allemagne vient compléter le TOP 10. Le Maroc, nation africaine la mieux classée, perd une place et se retrouve 14e, à l’inverse du Sénégal, qui fait un bond de la 20e à la 17e place. La meilleure progression de ce classement est à mettre au crédit du Niger, passé de la 131e place à la 122e.