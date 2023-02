PSG, FC Barcelone : la grosse mise au point de l’Athletico Paranaense sur Vitor Roque

La suite après cette publicité

Le feuilleton Endrick vient de s’achever - il devrait rejoindre le Real Madrid - et un nouveau gros dossier concernant un adolescent brésilien va animer les prochains mois. Celui qui mène à Vitor Roque, un autre gros espoir brésilien, qui vient de remporter la Copa America U20 avec la Canarinha, terminant meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations.

Ces dernières semaines, il a ainsi été annoncé du côté de nombreux clubs. Le FC Barcelone semble le club le plus chaud pour l’enrôler actuellement, mais les Catalans ne sont pas dans une santé financière optimale, et pourraient se faire devancer plutôt facilement. Le Paris Saint-Germain serait lui aussi très chaud, et des premiers contacts auraient déjà eu lieu. Ce week-end, le président de l’Athletico Paranaense a pris la parole.

Un prix à la Vinicius Jr

« Il y a une grosse course pour recruter Vitor Roque. On ne peut pas lui payer ce que payent les clubs européens. On a reçu des offres et des appels, mais aucun n’arrive à ce que nous demandons, ils en sont encore loin », a lancé Mário Celso Petraglia dans des propos rapportés par UmDois Deportes.

Selon Mundo Deportivo, l’écurie brésilienne demande entre 35 et 40 millions d’euros. Contrairement à Endrick, il pourrait débarquer en Europe dès cet été, puisqu’il fête ses 18 ans à la fin de ce mois de février, et n’est plus concerné par le règlement des transferts de joueurs mineurs de la FIFA. Reste maintenant à voir qui va remporter le gros lot…