Le PSG prend une longueur d'avance pour le phénomène Vitor Roque

Un talent peut en cacher un autre. À l'été 2024, l'Espagne et l'Europe apprendront à connaître Endrick, la pépite brésilienne formée Palmeiras. Le très jeune attaquant a déjà anticipé son transfert pour sa majorité. Il rejoindra le Real Madrid, où il a officiellement signé ce jeudi contre 70 M€, bonus compris. La Casa Blanca l'a obtenu de haute lutte avec le PSG notamment. Les deux clubs se retrouvent sur un autre dossier, celui d'un autre crack auriverde, le dénommé Vitor Roque dont nous avions parlé il y a quelques semaines.

Le buteur de 17 ans était alors dans le viseur du FC Barcelone. Le club catalan n'a pas beaucoup de moyen mais plaçait ses pions dans ce dossier. Mais à force d'attendre, il n'est plus seul, comme le constate la presse en Espagne ce samedi. Chelsea, et donc le Real Madrid et le PSG se sont lancés dans cette course et si le sujet débarque maintenant, ce n'est pas le seul fait de l'actualité brûlante autour d'Endrick. Vitor Roque s'apprête à fêter ses 18 ans (le 28 février prochain )et d'être autorisé à sortir du pays lors du mercato d'été.

Le PSG a pris un temps d'avance

Le buteur de l'Athletico Paranaense commence à prendre ses marques à l'étage des grands. Il cumule déjà 52 apparitions (13 buts) entre Cruzeiro, son premier club professionnel qu'il a quitté en avril dernier, et le Furacão, lequel a déboursé 4,7 M€ pour se l'offrir. Préventif et sûr de son fait, le club de Curitiba dans le sud du pays a enregistré une clause libératoire de 100 M€ dans le contrat du joueur au moment de sa signature. Un montant qui semble toutefois inatteignable, même pour les équipes européennes.

D'après Globo, le PSG a pris la température auprès de son homologue brésilien et s'annonce comme un prétendant de choix. Le Real Madrid lui estime que le montant est trop élevé après avoir déjà recruté Endrick, et n'a plus beaucoup de place dans son effectif. De son côté le Barça souhaite se "rattraper" après son échec dans le dossier Endrick, alors que Chelsea apparaît un peu plus en retrait. Quel que soit l'avenir, l'Athletico Paranaense s'attend à la plus grosse vente de son histoire après Bruno Guimaraes, cédé pour 20 M€ à l'OL en janvier 2020.