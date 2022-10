Le Barça entre dans la danse pour un autre crack brésilien !

La suite après cette publicité

Accident des gênes et véritable responsabilité, le talent n'a pas d'âge. Le Brésil peut en témoigner. Après Endrick, nouvelle merveille du football auriverde pistée par les plus grands cadors d'Europe, Vitor Roque, attaquant de l'Athletico Paranaense, fait lui aussi parler de lui. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo, la jeune pépite de 17 ans serait ainsi dans le viseur des Blaugranas.

«Il est différent, il a 17 ans mais en raison de sa composition physique, de son niveau technique et de son mental, il semble en avoir 22 ou 23», expliquait son entraîneur Luis Felipe Scolari, champion du monde à la tête du Brésil en 2002, avant d'ajouter : «c'est un attaquant difficile à marquer pour les défenseurs, il protège bien le ballon il est rapide et est capable d'évoluer hors de la surface». D'ores et déjà titulaire à la pointe de l'attaque de son club, Vitor Roque, sous contrat jusqu'en mai 2027, disputera ce samedi soir la finale de la Copa Libertadores, contre Flamengo.

Le Barça prêt à débourser 40 millions d'euros ?

Fort de treize buts et cinq passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues, le gamin de Timóteo pourrait, cependant, rapidement s'envoler pour l'Europe. Direction la Catalogne. Selon les informations du média espagnol, le crack brésilien aurait été supervisé par le Barça durant plusieurs matchs, et les dirigeants catalans envisageraient déjà de faire une offre en vue d'un transfert l'été prochain, quand le joueur sera majeur. L'Athletico Paranaense, qui a payé la clause libératoire de Vitor Roque à Cruzeiro en avril dernier (4,5 millions d'euros environ), en demanderait aujourd'hui entre 35 et 40 millions d'euros. Une offre qui ne semble guère effrayer la direction des Culers.

Méfiance tout de même puisqu'au même titre qu'Endrick, le board catalan privilégierait, pour l'heure, la fenêtre hivernale. Après un mercato estival XXL, l'actuel deuxième de Liga devrait, en effet, réinjecter des fonds dès cet hiver pour oublier l'élimination en Ligue des Champions. Désireux d'attirer, avant toute chose, un milieu défensif et un latéral droit, le Barça sera donc, très certainement, au rendez-vous dans le dossier Vitor Roque. Interrogé sur son avenir, Vitor Roque a lui laissé la porte ouverte : «je n'ai pas de préférences (Barça ou Madrid), j'aime tous les grands en Europe. C'est un rêve pour tout garçon qui joue au football au Brésil de faire le saut vers un grand en Europe», a notamment déclaré le principal concerné dans des propos relayés par Mundo Deportivo. La concurrence s'annonce intense.