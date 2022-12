Les joueurs argentins évacués en hélicoptère pour continuer les célébrations avec leurs supporters

La suite après cette publicité

Alors que la foule présente en masse à Buenos Aires pour accueillir les champions du monde devenus héros de tout un peuple après leur sacre lors de cette 22ème édition de la Coupe du Monde au Qatar était incroyablement dense, les joueurs de l'Albiceleste ont dû être évacués par hélicoptère afin de continuer les célébrations avec leurs supporters. Après avoir survolé l'Obélisque, monument clé de ces festivités autour duquel les supporters étaient conviés à se retrouver, les joueurs argentins se sont éloignés.

«Les champions du monde survolent tout le parcours en hélicoptère car il est devenu impossible de continuer sur terre en raison de l'explosion de joie populaire. Continuons à célébrer en paix et à leur témoigner notre amour et notre admiration» a notamment déclaré la porte-parole du gouvernement argentin dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Quelques minutes plus tard, les hélicoptères, qui transportaient les joueurs argentins, se sont posés sur les terrains du centre d'entraînement de l'Albiceleste.

