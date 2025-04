L’OM achève Montpellier

En pleine période de turbulences, l’OM est désormais attendu au rebond. Le week-end dernier, les hommes de Roberto De Zerbi ont été corrigés par l’AS Monaco (0-3), dans ce qui pouvait déjà ressembler à un match décisif pour la deuxième place. Une nouvelle défaite, venue s’ajouter aux trois autres lors des 4 derniers matchs des Marseillais en Ligue 1. Après avoir longtemps monopolisé la place de dauphin du PSG, le club phocéen voit donc l’étau se resserrer, et n’a plus d’autre choix que de se remettre la tête à l’endroit.

La suite après cette publicité

La rencontre face à Montpellier, samedi (21h05), semble être le bon compromis pour enclencher une nouvelle dynamique. Face à la lanterne rouge du championnat, condamnée à la Ligue 2 et engluée dans une série de 10 défaites de suite, l’OM n’aura pas d’excuses et devra se racheter, surtout à la maison devant son public. Pour profiter de cet OM-Montpellier, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue jusqu’à 100 € + 10 € offerts sans dépôt pour toute nouvelle inscription grâce au code FM10**. Parions Sport en Ligne est N°1 sur les cotes du PSG et de l’OM.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport en Ligne pour cette rencontre, voici les trois cotes OM-Montpellier*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

L’OM bat Montpellier 2-1, 3-1 ou 4-1 cote à 2,95

Vu le rendement du MHSC cette saison, on ne donne pas cher de la peau des Héraultais face à l’OM, ni face à n’importe quelle autre équipe de Ligue 1 d’ailleurs. Deuxième pire défense du championnat (66 buts), Montpellier vient d’encaisser 22 pions sur ses 10 derniers matchs, et on ne voit pas vraiment pourquoi cela changerait face à une équipe qui débarquera avec le couteau entre les dents. C’est un enjeu pour le club, et les Marseillais le savent : ils ont presque l’obligation de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Et même si l’on ne voit pas forcément l’OM coller 5 buts à Montpellier comme au match aller, on pense que cette rencontre pourrait se solder sur une victoire 2-1, 3-1 ou même 4-1 des Marseillais, décimés en défense, rappelons-le et qui encaisse au moins un but par match depuis cinq rencontres. Une belle cote à 2,95 et pas excessivement risquée vu l’offre proposée par Parions Sport en Ligne. En plaçant 100 € pour votre premier pari et s’il est gagnant, vous gagnerez 295€ + 100 € en crédits de jeu soit 395 €, si l’OM s’impose sur l’un de ces trois scores. Et s’il ne l’est pas, vous serez remboursés en crédit de jeu, soit 100 €. De quoi prendre le pari !

Adrien Rabiot marque contre Montpellier cote à 3,00

Avec 4 buts marqués depuis deux mois, et dans des matchs à enjeu, Adrien Rabiot a montré qu’il avait cette personnalité et cette capacité à emporter ses coéquipiers dans son sillage. Contre Toulouse il y a dix jours, c’est l’ancien Turinois qui avait sonné la révolte en étant dans tous les bons coups, et en trouvant justement le chemin des filets. Vu les espaces qui s’offriront à lui face à la pire équipe de L1, l’international tricolore aura l’occasion de piquer, lui qui évoluera encore dans un rôle de soutien à l’attaquant, et qui a encore répété son désir absolu de qualifier l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions la saison prochaine. Une cote à 3,00 pas négligeable, sachant que le pari vous sera remboursé en crédit de jeu s’il est perdant.

La suite après cette publicité

L’OM marque sur penalty, cote à 3,00

Ce n’est pas un hasard si l’OM a la deuxième co-meilleure attaque du championnat avec 57 buts marqués. Même si les Marseillais ne traversent pas la meilleure période de leur saison aujourd’hui, leurs adversaires sont bien conscients de leur force de frappe et de leur capacité à générer du danger de partout. Mason Greenwood, Luis Henrique, Amine Gouiri, Adrien Rabiot… Grâce à ses talents offensifs et leur côté imprévisible, l’OM a obtenu cette saison 7 penaltys, tandis que Montpellier en a concédé 6, une donnée à prendre en compte, donc. Roberto De Zerbi en est certainement conscient, et il n’hésitera pas à demander à ses offensifs de provoquer et de multiplier les appels dans le dos de la défense héraultaise. Pourquoi ne pas parier sur un but de l’OM sur penalty, coté à 3,00 ? Si vous misez 100 euros dessus pour votre premier pari, vous gagnerez 300 euros + 100 euros en crédit de jeu, soit 400 euros.

À quelques semaines de la fin de saison, Parions Sport en Ligne t’offre un bonus de bienvenue jusqu’à 100€ en plus de 10€ sans dépôt ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce Monaco-OM et ce, sans prendre de risques !

La suite après cette publicité

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, pour profiter d’un bonus de bienvenue jusqu’à 100 € ainsi que 10€ en crédits de jeu sans dépôt grâce au code FM10.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 100 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici un but d’Adrien Rabiot, coté à 3,00. Misez par exemple votre premier pari de 100€ sur cette cote et tentez de gagner 300€ + 100 € en crédit de jeu. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 100€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)