OL : Aulas très pessimiste concernant Mediapro

Jean-Michel Aulas est un partisan de la ligne dure concernant Mediapro. Le président de l'Olympique Lyonnais, qui avait d'abord été écarté des discussions en amont de l'appel d'offres sur les droits TV, avait exprimé sa surprise devant les agissements du diffuseur, qui n'a pas payé l'échéance du mois d'octobre, et qui est entré dans une procédure de conciliation avec la Ligue de football professionnel. Dans un entretien accordé à l'AFP, le patron de l'OL a expliqué son pessimisme quant à une possible sortie de crise avec le groupe sino-espagnol.

« Je ne pense pas. Ce n'est peut-être pas l'avis de la Ligue. On sera dans une procédure probablement judiciaire ou autre. Sans entrer dans les détails, la Ligue a demandé à la société espagnole qui est la maison mère de la société française (Joye Media) d'assumer la caution des paiements, ce qui n'a pas été possible pour l'instant, et recherche la possibilité que la maison mère chinoise (Orient Hontai Capital) puisse se substituer en matière de garantie, ce qui n'a pas été le cas non plus », a-t-il déclaré, assurant être « plus qu'inquiet », quant au paiement de la traite du mois de décembre prochain.