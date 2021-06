Belgique-Portugal : les notes du match

La suite après cette publicité

Les huitièmes de finale de l'Euro 2020 se poursuivaient ce dimanche soir avec le choc entre la Belgique et le Portugal à Séville. Premiers du groupe B avec neuf points, les Diables Rouges voulaient poursuivre leur parcours dans la compétition en terrassant le champion d'Europe en titre. Ce dernier s'octroyait le droit de disputer les huitièmes grâce à sa troisième place obtenue dans le groupe F. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ne souhaitaient évidemment pas lâcher leur titre dès ce soir. Pour cette affiche de 21 heures, Roberto Martinez alignait un 3-4-3 avec le trio De Bruyne, Lukaku, Eden Hazard en pointe. Fernando Santos optait pour un 4-3-3 avec Bernardo Silva, Ronaldo, Jota en attaque.

Dès l'entame, le Portugal se procurait une belle opportunité par Jota bien servi par Sanches. Mais l'attaquant de Liverpool croisait trop sa frappe (5e). Le champion d'Europe en titre réalisait un début de match intéressant et Ronaldo sur coup-franc obligeait Courtois à s'employer (25e). Les deux équipes se craignaient et laissaient peu d'espaces. Contre toute attente, la Belgique ouvrait le score juste avant la pause sur sa première frappe cadrée du match. Bien décalé par Meunier, Thorgan Hazard décochait une frappe vicieuse qui trompait Rui Patricio (1-0, 42e).

Au retour des vestiaires, les Diables Rouges perdaient prématurément Kevin de Bruyne sur blessure (47e). Les hommes de Fernando Santos jetaient toutes leurs forces dans la bataille et Jota bien servi par Ronaldo voyait sa tentative filer juste au dessus (58e). Beaucoup plus entreprenants depuis la reprise, les Portugais poussaient. Sanches sur la gauche centrait pour Joao Felix dont la tête était bien captée par Courtois (60e). Dans le dernier quart d'heure, les esprits s'échauffaient et les contacts devenaient plus rugueux.

Le tenant du titre partait à l'assaut des buts belges mais la tête de Ruben Dias était bien boxée par Courtois (82e). Dans la foulée, Guerreiro voyait sa volée de l'intérieur du pied heurter le poteau (83e). Le portier belge sauvait les siens en gagnant son duel face à André Silva dans la surface (87e). Dans la douleur, les Diables Rouges s'offraient le champion d'Europe en titre et se qualifiaient pour les quarts de finale.

Retrouvez le tableau de la phase finale de l'Euro 2020

Homme du match : Vermaelen (8) : à 35 ans et alors qu’il évolue désormais au Vissel Kobe, on ne pensait peut-être pas le voir à ce niveau-là face à cette belle équipe du Portugal. L’ancien défenseur d'Arsenal, du FC Barcelone et de la Roma a été impérial ce soir, rendant une copie quasiment parfaite. 5 dégagements, 2 tirs bloqués, 2 interceptions, 3 tacles et 7 duels remportés sur 10. Averti à la 71e minute de jeu pour une faute sur Joao Felix. Notre homme du match car son match est à la limite de la perfection et si les attaquants portugais n'ont rien montré pendant 75 minutes, c'est bien parce qu'il a été présent, pour diriger les troupes.

Courtois (7,5) : le portier du Real Madrid n’a pas eu grand chose à faire dans le premier acte. Il est vigilant et autoritaire sur la seule frappe cadrée des Portugais, ce puissant coup-franc de Ronaldo à la 24e minute de jeu, dans cette partie du match. En seconde période il enfile le costume de patron et affiche une sérénité et une solidité remarquable. 4 parades au total dont plusieurs sur des grosses occasions, à l’image de cette envolée magistrale sur une tête de André Silva sur corner (81e). Un patron qui a maintenu son équipe dans un match compliqué et qui garde sa feuille blanche.

Alderweireld (5,5) : le défenseur le moins en vue ce soir malgré sa solidité. Il a été bon, à l’image de la toute la défense des Diables Rouges, mais peut-être pas autant que le duo Vermaelen-Vertonghen. Les offensives portugais les plus intéressantes sont souvent venues de son côté droit et son positionnement n’a pas été toujours irréprochable, tout comme ses duels même s’il soigne ses stats également. 4 dégagements, un tir et un seul duel remporté sur 5. Si Ronaldo n’a pas été ultra inquiétant, il l’a quelque fois déstabilisé.

Vermaelen (8) : voir ci-dessus.

Vertonghen (6,5) : le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection belge (129) et le plus Portugais des Belges de ce soir a été plutôt solide aux côtés d’une défense quasiment irréprochable ce soir. 4 dégagements, un tir bloqué, un tacle, et 3 duels remportés sur 7 disputés. Très bon en première période, il a souffert dans la deuxième partie du match.

Meunier (6) : peut-être le joueur le plus en vue dans cette première période, mais pas forcément de la meilleure manière. Il s’est procuré de nombreuses situations depuis son couloir droit, en contre notamment. Mais il a eu beaucoup de déchets sur ses centres et ses longs ballons, surtout quand il cherchait Lukaku dans la surface. Défensivement impeccable (7 duels remportés sur 9), il est passeur décisif sur le but de T.Hazard et réalise un bon match.

Witsel (5) : pas un grand match de la part du milieu de terrain du Borussia Dortmund. Ni tranchant offensivement, ni ultra précieux à la récupération, il a été plutôt quelconque ce soir bien que ses efforts et sa couverture du terrain est à noter. Haut sur le terrain, il a été très précis dans ses passes (98% sur 50 passes tentées) mais n’a pas été inquiétant devant le but, que ce soit à travers des passes ou des tirs puisqu’il n’a jamais tenté sa chance malgré ses qualités de frappes évidentes.

Tielemans (5,5) : lui a été absolument partout dans cette rencontre, et notamment défensivement. Si le joueur de Leicester est souvent plus à l’aise devant que derrière, il a été très bon à la récupération avec un positionnement sur le terrain plus bas que son confrère du milieu. Offensivement il a souvent essayé de créer des décalages mais il a manqué de précision.

T.Hazard (6,5) : en l’absence de Nacer Chadli, forfait, le petit frère du capitaine belge était reconduit dans le couloir gauche dans ce rôle de piston. Il se distingue en première période en sortant une frappe venue d’ailleurs de l’extérieur de la surface dont la trajectoire trompe Rui Patricio (42e). Discret jusque-là, il a sorti la Belgique d’un pétrin alors qu’elle ne parvenait pas à se montrer dangereuse avant. En dehors de son but, il a été utile défensivement avec des retours précieux (6 duels au sol remportés sur 10 disputés). Remplacé par Dendoncker (95e)**.

De Bruyne (5) : étincelant face à la Finlande quand il est sorti du banc, il était titularisé ce soir pour la première fois dans cet Euro. Mais le meneur de jeu belge continuait de souffrir de sa blessure au visage, qu’il traîne depuis la finale de Ligue des Champions. Compliqué de montrer son plus beau visage dans de telles circonstances, bien qu’il ait prouvé le contraire face à la Finlande. Une seule passe clé et aucun tir tenté sur la première période qu’il dispute en intégralité. Un match compliqué à noter pour un joueur qui n’a pas eu l’occasion de se montrer. Remplacé par Mertens (47e, 5) qui a été intéressant en contre avec des choix judicieux mais il a eu trop peu de possibilités de se montrer.

Lukaku (4) : Trop esseulé dans les 45 premières minutes, il ne touche que 10 fois le ballon et ne parvient pas à être trouvé par Meunier sur des longs ballons notamment. Il a souvent été en difficulté face à Pepe qui l’a bien maitrisé. Il touche deux fois plus de ballons dans le second acte mais il ne parvient toujours pas à se montrer dangereux. 2 tirs tentés, non cadrées et un match manqué pour celui qui a déjà inscrit 3 buts dans cet Euro. Le buteur de l’Inter, excellent depuis plusieurs mois, est clairement passé à côté de son match.