Le PSG réédite trois maillots des années 1990 au cœur d'une nouvelle gamme HERITAGE, appelant beaucoup d'autres sorties du genre à suivre.

À l'instar de l'AS Monaco il y a quelques jours avec la réédition du maillot du titre en 1996-1997, le Paris Saint-Germain profite de cette nouvelle année pour commercialiser plusieurs maillots emblématiques de son histoire. Ce lundi, le club de la capitale a en effet lancé sa nouvelle gamme intitulée HERITAGE.

Le retour du «Commodore»

Les Rouge et Bleu ont choisi de rééditer trois tuniques «Commodore» : celle de la saison 1991-1992, ainsi que les maillots domicile et extérieur portés lors de l'exercice suivant, en 1992-1993. Le sponsor de l'époque, Nike, n'est présent sur aucun de ces modèles, au contraire de l'ancien logo du club parisien.

Le premier cité redonne ainsi vie à un haut arboré par les hommes d'Artur Jorge au cœur d'une saison où le Paris SG aura terminé sur la dernière marche du podium de Ligue 1, derrière l'ASM et l'OM, champion cette année-là. Les amoureux de l'écurie francilienne retrouvent notamment sur ce modèle au blanc dominant la forme de la Tour Eiffel, dessinée en bleu et rouge et directement liée à l'écusson du club.

Au bon souvenir des années 90

Concernant le maillot home de la saison 92-93, au terme de laquelle le PSG d'Antoine Kombouaré, Bernard Lama ou encore de Paul Le Guen aura remporté sa 3ème Coupe de France mais échoué en demi-finales de la Coupe de l'UEFA, on retrouve la couleur blanche alliée à du bleu et du blanc fondu, notamment au niveau des épaules, ainsi qu'un rouge faisant ressortir le col.

La tunique "away" inverse elle ces couleurs, le bleu régnant sur un blanc plus timide toujours combiné au rouge traditionnel des pensionnaires du Parc des Princes. Que les fans du PSG se rassurent, ces rééditions sont en fait le début d'une longue série.

« Régulièrement, le Paris Saint-Germain revisitera ainsi la légende du club »

« Régulièrement, le Paris Saint-Germain revisitera ainsi la légende du club, un retour dans le temps teinté d’instant et de plaisir pour se replonger dans les souvenirs et les partager avec la nouvelle génération [...] », précise notamment le communiqué publié pour l'occasion par l'actuel leader du championnat de France.

À noter que ces trois maillots sont d'ores et déjà disponibles à la vente dans les magasins du PSG ainsi que sur la boutique en ligne du club parisien, au prix unique de 50 euros.