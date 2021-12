Atlético : Diego Simeone est intouchable

Si l'Atlético de Madrid connaît une période compliquée au niveau sportif ces derniers temps, son entraîneur Diego Simeone ne semble pas menacé par sa direction. En effet, la défaite à domicile face à Majorque (1-2) éloigne les Colchoneros de la course au titre, eux qui sont actuellement à dix points du leader et éternel rival, le Real Madrid, et en mauvaise posture pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, derniers de leur poule en Ligue des Champions avant le déplacement à Porto mardi soir (21h).

Néanmoins, selon les informations d'AS, El Cholo aurait le soutien total de ses dirigeants, qui n'oublient pas tout le travail effectué par le technicien argentin pendant près d'une décennie, amenant le club madrilène à deux reprises en finale de la Ligue des Champions, en plus de deux sacres en Liga et une Ligue Europa en 2018. Et malgré un gros recrutement l'été dernier, avec le retour d'Antoine Griezmann et l'arrivée de Rodrigo De Paul, les Rojiblancos peinent à convaincre depuis le début de saison et devra tout donner au Portugal en milieu de semaine pour espérer jouer sur plusieurs tableaux lors de la deuxième partie de saison.

