Arsenal : Arteta attend un attaquant

Arsenal a perdu coup sur coup Bukayo Saka et Gabriel Jesus, et Mikel Arteta manque désormais d’options sur le plan offensif. Si Kai Havertz dépanne toujours dans l’axe, le coach espagnol n’a clairement plus beaucoup de choix sur son banc de touche. Il espère donc tirer profit du mercato hivernal.

«Ai-je déjà dit non à un attaquant ? Nous avons perdu deux joueurs très importants, Bukayo Saka et Gabriel Jesus. Nous manquons de buts et d’options en attaque, c’est clair. Si nous pouvons obtenir le bon joueur, c’est ce que nous recherchons activement », a-t-il assuré ce vendredi en conférence de presse. Cela dit, il est conscient que ce sera difficile, et il est possible qu’Arsenal ne recrute finalement personne. « C’est une option. Cela ne dépend pas seulement d’Arsenal. Cela dépend du marché et de nombreux autres facteurs. »