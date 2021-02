Nicolas Anelka nommé directeur sportif du Hyères FC

La suite après cette publicité

Le projet du Hyères FC prend forme avec une nouvelle arrivée ce mercredi. «Les officialisations se succèdent comme prévu au Hyères FC. Après celle de Mourad Boudjellal comme big boss de l’équipe fanion (N2) c’est au tour de Nicolas Anelka de confirmer sa venue comme directeur sportif. Un coup d’une ampleur exceptionnelle pour le club. En effet l’ex avant-centre international possède une notoriété mondiale et un réseau en adéquation après des passages remarqués en Angleterre, Italie, Espagne, Chine et Turquie. De plus et c’est le plus important il est automatiquement respecté par la génération actuelle de joueurs car son simple « nom » est évocateur. Son discours n’en aura que plus de poids».

Puis il est indiqué dans le communiqué de presse : «du haut de ses 41 ans, Anelka est d’ores et déjà un jeune directeur sportif sans doute encore beaucoup joueur dans sa tête. Ainsi il aura davantage de facilités à comprendre ce que peuvent ressentir ses joueurs et donc adapter son dialogue en conséquence. Enfin ceux qui le côtoient au quotidien insistent sur le caractère humble et discret de l’ex buteur du Real Madrid et de Chelsea entre autres à des années lumières de l’image véhiculée par des médias en quête de sensationnalisme. C’est avec beaucoup de fierté et de respect que la grande famille du Hyères FC accueille un professionnel de la stature de Nicolas Anelka. Respect immédiat !» Avec Anelka (41 ans) et Boudjellal, le Hyères FC montre qu'il a de l'ambition.