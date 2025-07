Brésil : l’incroyable Hulk continue d’impressionner tout le monde à bientôt 39 ans !

Appelé Hulk, pour sa ressemblance physique avec Lou Ferrigno, l’acteur qui jouait le personnage vert de Marvel dans la série l’Incroyable Hulk, Givanildo Vieira de Souza n’a pas marqué le football par son surnom amusant. Débarqué au FC Porto en 2008 après un passage au Japon, ce polyvalent attaquant capable d’évoluer dans l’axe et les couloirs s’est vite fait une place dans le football européen. En quatre saisons avec les Portugais où il a notamment remporté la Ligue Europa 2011, il aura eu un bel impact dans les succès des Dragons en formant une attaque extraordinaire avec Radamel Falcao et Silvestre Varela. Passé ensuite au Zenit Saint-Pétersbourg où il y a laissé une sacrée trace, Hulk s’est ensuite exilé en Chine au Shanghai SIPG avant son retour au Brésil. International avec les Auriverdes, il aura connu la victoire en Coupe des Confédérations 2013, mais aussi l’humiliation avec ce fameux 7-1 lors de la Coupe du monde 2014 face à l’Allemagne.

La suite après cette publicité

Connu pour sa lourde frappe et sa qualité sur coup franc, Hulk est resté un attaquant très efficace et cela sied à l’Atlético Mineiro. Disputant sa 5e saison au club de Belo Horizonte, Hulk comptabilise 129 buts et 48 offrandes en 255 rencontres avec le Galo. Remportant notamment la Coupe du Brésil en 2021 et la Supercoupe du Brésil en 2022, il a aidé sa formation à atteindre la finale de la dernière Copa Libertadores face à Botafogo. Cependant, c’est l’équipe dirigée par John Textor qui avait su arracher la victoire (3-1). Malgré tout, le bilan reste très honorable pour Hulk depuis son arrivée. Brassard de capitaine autour du bras, il a fait l’unanimité auprès de ses différents coachs. «C’est l’un de nos buteurs, c’est l’un de nos leaders, Hulk est essentiel pour nous et ce qu’il fait à son âge est vraiment bluffant», lâchait Luis Felipe Scolari en octobre 2023.

La suite après cette publicité

Talent et polémiques

Vainqueur du championnat régional du Mineiro où il a marqué 7 buts en 8 matches, Hulk reste performant cette saison et comptabilise 15 buts et 3 passes décisives en 29 rencontres. Leader de son équipe, celui qui alterne entre l’axe et l’aile droite fêtera ses 39 ans dans 4 jours mais conserve une forme incroyable. Dans la nuit de dimanche à lundi, il s’est encore illustré face à Palmeiras. Malgré une défaite 3-2, il a inscrit un doublé exceptionnel sur coup franc et a montré qu’il avait encore du talent dans ses crampons. Malheureusement, il est trop esseulé dans une équipe actuellement neuvième de Série A. «Au cours d’une première mi-temps difficile, Hulk a été le seul à conserver le ballon et à mettre en difficulté la défense de Palmeiras. Il a inscrit un magnifique coup franc pour égaliser en première période. En seconde période, Hulk a réitéré son exploit et réduit le score», notait d’ailleurs Globo Esporte après son dernier match où il a été crédité d’un 8,5.

Héros du peuple Galo, Hulk porte actuellement une équipe déséquilibrée et en proie à des problèmes financiers.« C’est une situation délicate. Je suis arrivé ici en 2021, et nous n’avons jamais rien connu de tel depuis. Hier, nous avons eu une réunion avec le PDG. Il nous a expliqué certaines choses, et nous espérons que la situation va s’améliorer. Nous croyons aux investisseurs, ce sont des gens responsables, d’excellents entrepreneurs. Je suis sûr qu’ils réfléchissent à une solution pour résoudre cette situation», lâchait-il en début de mois après un retard dans le paiement des salaires. Leader sur et en dehors du terrain, Hulk étonne aussi par ses choix privés. Marié depuis début janvier à Camila Angelo, la nièce de son ex-femme, Iran Angelo de Souza, il défraye régulièrement la chronique pour ses relations familiales. L’incroyable Hulk n’a pas fini de faire parler de lui au Brésil…