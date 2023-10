À 37 ans, Hulk en met encore plein la vue au Brésil

D’ordinaire, 37 ans sonne souvent comme le crépuscule d’une carrière de footballeur, déjà même achevée depuis des lustres chez certains joueurs. D’autres, comme Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou encore Luka Modrić, s’évertuent à casser les codes et repousser les limites du raisonnable. «L’âge, ce n’est qu’un nombre. C’est dans votre tête qu’il faut être jeune», livrait à ce titre le Suédois en 2016, alors âgé de 34 ans et joueur du PSG. À son imitation, un certain Hulk est en train de scotcher le Brésil par sa longévité stupéfiante. Revenu aux sources en 2021, seize ans après avoir quitté le pays et São Paulo, l’ancien international auriverde (49 sélections, 11 buts) fait aujourd’hui le beau temps de l’Atlético Mineiro.

S’il avait au départ signé un contrat de deux ans avec le club de Belo Horizonte, le musculeux gaucher n’a pas laissé le choix à sa direction de le reconduire pour une saison supplémentaire. Après un premier exercice exceptionnel conclu en tête du classement des buteurs du championnat (19 réalisations et 7 passes décisives), et qui aura permis à son club de décrocher un sacre pour la première fois depuis un demi-siècle, puis un second moins prolifique mais toujours honorable (12 buts et 2 passes décisives), l’ailier de 36 ans est reparti pied au plancher cette saison.

Personne n’a plus marqué que lui en Serie A depuis son retour

Impactant dans le jeu, influent dans le vestiaire, Hulk apprend à partager la lumière aujourd’hui. S’il reste, à 37 ans, le joueur le plus décisif de son club cette saison en championnat (9 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées), il se tire désormais la bourre avec son coéquipier, Paulinho, au classement des buteurs (10 buts). «C’est l’un de nos buteurs, c’est l’un de nos leaders, Hulk est essentiel pour nous et ce qu’il fait à son âge est vraiment bluffant», louait son entraîneur Felipe Scolari ces dernières semaines, qu’il avait déjà côtoyé lors de son deuxième passage à la tête de la Seleção (2012-2014).

Depuis son retour au pays en 2021, Hulk promène d’ailleurs une statistique assez significative de sa longévité : il est le meilleur buteur de Serie A avec 40 buts, dépassant notamment Gabigol. Et généralement, l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg n’y va pas avec le dos de la cuillère lorsqu’il s’agit de marquer. Parmi ses 9 réalisations de la saison, certaines se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, à l’image de son coup-franc surpuissant face à São Paulo au mois d’août, flashé à 130 km/h, et qui justifie encore le sobriquet qui l’escorte depuis le début de sa carrière. Car oui, un mythe sera peut-être détruit chez certains, mais il s’agit uniquement d’un surnom attribué pour sa ressemblance avec Lou Ferrigno, l’acteur musclé qui interprétait le monstre vert de Marvel dans les années 80. Donc non, Hulk ne s’appelle pas Hulk…