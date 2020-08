Listes Ligue des Champions : tous les changements sont connus !

La Ligue des Champions va bientôt reprendre ses droits. Après de longs mois d’attente, la plus prestigieuse des compétitions européennes redémarrera avec les quatre huitièmes de finale retour qu’il restait à jouer (Juve-OL, Barça-Naples, Manchester City-Real Madrid et Bayern Munich-Chelsea). Suivra ensuite, à partir du 12 août, le coup d’envoi des quarts de finale avec Atalanta-PSG. Une reprise pour laquelle les clubs engagés ont dû soumettre leur fameuse liste de joueurs à l’UEFA.

Pour rappel, l’instance dirigeante du football européen autorisait les formations à remettre un élément présent dans leur liste en septembre 2019, mais qui avait été retiré lors de l’hiver dernier. En revanche, impossible pour elles d’inclure les renforts acquis cet été (parti de City au Bayern, Leroy Sans n’a donc pas le droit de jouer pour les Bavarois). Cet après-midi, l’UEFA vient d’ailleurs d’officialisé les changements soumis par les équipes. Seules quatre équipes n’ont apporté aucune modification : Chelsea, l’Atlético, le Napoli et le Real Madrid.

Deux changements au PSG

Côté français, le Paris Saint-Germain a bien évidemment perdu Edinson Cavani et Thomas Meunier. Pour les remplacer, le club de la capitale a réintégré Eric-Maxim Choupo-Moting (qui avait été zappé en février dernier) et qualifié pour la première fois Mitchell Bakker. Avec les incertitudes planant sur l’état physique de Layvin Kurzawa et Juan Bernat, le latéral batave a d’ailleurs de fortes chances de jouer le quart de finale contre l’Atalanta. A noter d’ailleurs que la Dea n’a pas conservé Adrian Tameze, rentré à Nice.

A Lyon, si les entrants ne sont pas connus du grand public (Sinaly Diomande, Reo Griffiths, Eli Wissa), les partants, en revanche, sont plus notables (Martin Terrier, Lucas Tousart, Mapou Yanga-Mbiwa). Futur adversaire des Gones, la Juventus a, quant à elle, remplacé Sami Khedira par Merih Demiral. Enfin, Leipzig (Timo Werner) et Manchester City (Leroy Sané) n’ont pas fait de gros ajouts, mais ont eux aussi perdu un nom ronflant.

Les changements :

Atalanta

arrivées : Raoul Bellanova, Boško Šutalo

départs : Adrian Tameze

Atlético de Madrid

arrivées : aucune

départs : aucun

FC Barcelone

arrivées : Jorge Cuenca, Ludovit Reis

départs : Ferrán Sarsanedas, Kike Saverio

Bayern Munich

arrivées : Bright Arrey-Mbi, Jamal Musiala, Malik Tillman

départs : Lasse Mai, Oliver Batista Meier, Sarpreet Singh, Joshua Zirkzee

Chelsea

arrivées : aucune

départ : aucun

Juventus

arrivées : Merih Demiral

départs : Sami Khedira

Leipzig

arrivées : Hugo Novoa

départs : Ethan Ampadu, Frederik Jäkel, Timo Werner, Hannes Wolf

Olympique Lyonnais

arrivées : Sinaly Diomande, Reo Griffiths, Eli Wissa

départs : Martin Terrier, Lucas Tousart, Mapou Yanga-Mbiwa

Manchester City

arrivées : Gavin Bazunu

départs : Leroy Sané

Napoli

arrivées : aucune

départs : aucun

Paris Saint-Germain

arrivées : Mitchel Bakker, Eric Maxim Choupo-Moting

départs : Edinson Cavani, Thomas Meunier

Real Madrid

arrivées : aucune

départs : aucun