PSG : la réaction du double buteur Achraf Hakimi

Double buteur ce soir avec le PSG, Achraf Hakimi (22 ans) a enlevé une belle épine du pied à son équipe, difficile vainqueur de Metz 2-1. Auteur de but de la victoire dans le temps additionnel, le Marocain s'est arrêté au micro de Canal Plus Sport pour évoquer la fin de rencontre émaillée par pas mal d'incidents et a souligné le mental de ses partenaires.

La suite après cette publicité

«Les altercations, ce sont des choses qui arrivent durant les matches. Les deux équipes veulent gager. On a lutté, on a travaillé et on a pris les trois points. On est heureux d’avoir réussi. Il y a une équipe qui joue à sa façon de manière défensive. Mais on était tranquille. On n’a juste pas réussi à marquer nos nombreuses occasions. Oui, on a du mental. Le foot, ce n’est pas juste 90 minutes, c’est avec le temps additionnel. On est compétitif jusqu’au coup de sifflet final et il faut profiter de cette victoire. »