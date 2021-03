MU : le père d'Edinson Cavani confirme pour Boca Juniors !

Arrivé à Manchester United cette saison après sept ans passés au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani (34 ans) a découvert la Premier League. Auteur de 6 buts en 18 matches, El Matador fait son bonhomme de chemin. Mais hier, le média argentin Diario Olé a lâché une bombe en annonçant que l’attaquant avait choisi de quitter l’Angleterre à la fin de la saison pour filer à Boca Juniors.

Un possible départ en Argentine confirmé par son père. « Il y a 60% de chances qu'Edinson aille à Boca. On a envie qu’il revienne. Aujourd’hui, il ne sent pas à l’aise en Angleterre. Ça fait deux ans qu’il pense à se rapprocher de sa famille. Pour moi, Edi va terminer sa carrière en jouant en Amérique du Sud », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Diario Olé.