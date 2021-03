Edinson Cavani a déjà choisi son futur club !

La suite après cette publicité

« Il m’a impressionné et il s’est vraiment bien intégré dans le groupe. Nous allons nous asseoir avec lui et lui parler dans un proche avenir, bien sûr, pour voir ses plans et nos plans. Nous sommes très heureux de ce qu'il fait ». Tels étaient les propos d'Ole Gunnar Solskjaer au sujet d'Edinson Cavani à la mi-février. Quelques jours après seulement, les médias anglais affirmaient que le coach mancunien voulait le conserver et activer cette option pour une prolongation d'un an.

Mais visiblement, le Norvégien ne verra pas son vœu être exaucé. Le journal argentin Olé dévoile ainsi une bombe : Edinson Cavani va jouer à Boca dès la saison prochaine. L'attaquant uruguayen, auteur de 6 buts en 18 apparitions en championnat anglais, a déjà décidé de quitter l'Europe au terme de la saison et veut défendre les couleurs de l'écurie de Buenos Aires. Un choix définitif, confirmé par l'entourage du joueur au média argentin.

Il va faire de gros efforts financiers

Plutôt fan du club pensionnaire de la Bombonera, l'ancien du PSG avait notamment Sergio Daniel Martinez, ancien attaquant de boca, pour idole. De plus, un coup de fil de Juan Roman Riquelme pendant la pandémie a fait la différence, et le vice-président du club lui a fait savoir que les portes lui étaient ouvertes. A l'époque, El Matador n'était pas encore totalement convaincu, mais la donne a changé.

En Argentine, il sera aussi plus proche de Salto, ville située à la frontière entre les deux pays sudaméricains, à cinq heures de Buenos Aires. Le principal concerné fera aussi des efforts conséquents financiers, avec un contrat de trois ans, période pendant laquelle il touchera ce qu'il touche en un an avec les Red Devils, soit un montant situé entre 4 et 5 millions d'euros. Il a cependant posé une condition : que l'équipe soit renforcée de façon conséquente pour viser le titre en Libertadores. Une nouvelle page va s'ouvrir dans la carrière de l'Uruguayen dès la fin du mois de juin...