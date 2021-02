Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer a pris une décision pour Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Où jouera Edinson Cavani la saison prochaine ? C'est une question que bon nombre de gens commencent à se poser en Angleterre. Dans son contrat signé l'été dernier, l'Uruguayen a paraphé un bail le liant aux Red Devils jusqu'à la fin de la saison. Le tout, avec une option pour prolonger d'une saison supplémentaire, activable par l'écurie de Premier League.

Pour l'instant, «El Matador» n'a pas encore réussi à se faire une place de joueur indispensable. Un peu plus utilisé depuis le mois de février, l'ancien du PSG a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives en 17 apparitions en championnat, dont 8 titularisations seulement. Il n'a pas encore atteint la barre des 1000 minutes disputées en Premier League, et alors que les Red Devils souhaitent initier une grosse révolution cet été, son salaire (13 millions d'euros brut) pèse lourd dans les finances.

OGS veut le garder

Que faut-il donc faire ? Activer sa clause de prolongation, ou le laisser filer, alors qu'il a déjà 34 ans ? Selon le sérieux média The Times, Ole Gunnar Solskjaer est en tout cas plutôt fan du joueur, et souhaiterait compter sur lui une saison supplémentaire. D'autant plus qu'il a un impact positif sur le vestiaire, et aide notamment Mason Greenwood et Marcus Rashford à progresser dans certains domaines.

Il y a une autre composante à prendre en compte, qui ferait notamment les affaires du joueur. En cas de non-activation de l'année supplémentaire de contrat, le joueur touchera une indemnité de 2 millions d'euros. Ce qui pourrait peser dans la balance, dans le cas où le principal concerné souhaiterait quitter Old Trafford. Affaire à suivre...