PSG : Christophe Galtier donne la raison de l’hécatombe en défense

Il aurait préféré conserver la cadence du calendrier chargé du mois de février. Cela aurait signifié que le Paris Saint-Germain était encore en course en Ligue des Champions. Mais depuis la semaine dernière, le coach des Rouge et Bleu va devoir composer avec un programme allégé une fois la trêve internationale terminée. En effet, dans son malheur, le PSG devra assurer le onzième titre de champion de France de son histoire avec un match par semaine. Une mauvaise nouvelle pour les ambitions continentales de ses dirigeants, mais une bonne pour Galtier qui va pouvoir en profiter pour réaliser des séances pas uniquement basées sur la récupération.

« Je suis très concentré sur les onze derniers matches. Ce que ça change, c’est que ça va nous permettre de récupérer des joueurs. Nous avions très peu de moments où nous pouvions travailler des automatismes. Malheureusement, avec l’élimination en Ligue des Champions, on va avoir des semaines à quatre, cinq séances, ça nous permettra d’avoir de la fraicheur et de travailler plus précisément », a-t-il confié en conférence de presse. Néanmoins, Paris a un souci de taille dans cette fin de saison : une défense décimée.

Un manque de turnover fatal

Presnel Kimpembe est forfait jusqu’à la fin de la saison, Nordi Mukiele est touché aux ischio-jambiers, Achraf Hakimi et Marquinhos sont en phase de reprise et Sergio Ramos a été touché au mollet hier à l’entraînement. Dimanche, le PSG alignera donc une défense encore une fois remaniée face à Rennes. Mais comment expliquer cette malchance dans le secteur défensif ? Pour Christophe Galtier, la réponse est toute simple.

« On n’a pas de préparation légère. L’historique c’est Mendes blessé avec sa sélection au Mondial, Achraf qui fait une compétition avec une lésion. Kim’ (Presnel Kimpembe, ndlr) a été blessé très rapidement et a donné 200% pour jouer la Coupe du Monde. À partir du moment où ces trois joueurs ont été absents longtemps, il y a eu très peu de rotation possible. Concernant Sergio (Ramos), qui n’a pas beaucoup joué la saison dernière, il fait partie des temps de jeu les plus élevés. Il n’y a pas d’erreur chez nous ou de préparation trop légère. Il y a eu des blessures et des récupérations obligatoires chez des joueurs qui ont entrainé une surcharge chez d’autres joueurs. » CDQFD.

