L1 : Frédéric Thiriez milite pour un championnat d'été

Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, proposait ces derniers jours de caler la fin de la saison de Ligue 1 à partir de septembre. Une option qui permettrait aux clubs de s'aligner sur les dates de la Coupe du Monde 2022 (du 21 novembre 2022 au 18 décembre 2022 au Qatar) et sur l'année civile. Le président niçois a reçu le soutien du patron de la FFF, Noël Le Graët. Et désormais, c'est Frédéric Thiriez, ancien président de la LFP (2002-2016) qui s'est montré favorable à son idée. Si l'ancien dirigeant de la Ligue est également convaincu de cette proposition de s'aligner sur les dates du Mondial 2022, il voit là enfin la possibilité de passer d'un championnat d'hiver (août-mai) à un championnat d'été (mars, novembre).

« Les mois de décembre et janvier sont les plus surchargés avec les problèmes que l'on sait : risques de blessures, faibles affluences dans les stades, nombre de buts en berne. En s'alignant sur l'année civile avec une véritable trêve hivernale, nous pourrions jouer au printemps, à l'été et à l'automne, les meilleures saisons pour un sport de plein air », a-t-il rapporté qu quotidien L'Équipe. Cette idée lui était passée par la tête en 2008 lorsqu'il dirigeait la LFP mais il avait dû renoncer car la transition s'annonçait trop complexe.