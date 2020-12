CdF : Claude Puel tacle le nouveau format

Jeudi, la Fédération française de football officialisait le nouveau format de la Coupe de France 2020-2021. Une démarche effectuée pour maintenir la compétition suite à l'arrêt des compétitions dans le football amateur lors du reconfinement. Ainsi, des tournois séparés auront lieu pour les équipes amateurs et professionnelles avant les 16es de finale. Dix-sept équipes issues du monde amateur seront qualifiées après plusieurs tours à élimination directe. Ces dernières retrouveront les quinze clubs professionnels victorieux des 32e de finale.

Pour rappel, les 32e de finale regrouperont les vingt clubs de Ligue 1 et dix de Ligue 2 qualifiés précédemment. Interrogé sur le nouveau format de la Coupe de France, Claude Puel estime que ce procédé avantage le monde amateur. « Cela laisse plus de possibilités pour les amateurs. Il y a un tour (deux en réalité) où les professionnels vont rester entre eux et s'éliminer et cela va permettre d'avoir plus d'amateurs. Ce n'est plus le même équilibre donc les professionnels sont perdants, » a ainsi analysé le technicien stéphanois.