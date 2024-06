Le FC Barcelone a prévenu le clan d’Ansu Fati

Ansu Fati ne devrait pas rester au FC Barcelone après l’été. Prêté cette saison à Brighton avec l’espoir de se relancer, le jeune ailier (21 ans) a soufflé le chaud et le froid, et a fini par perdre sa place dans le onze de Roberto De Zerbi. Les blessures ne l’ont pas aidé non plus. Il n’a pas convaincu les Seagulls de le conserver, pas plus que la direction blaugrana.

La suite après cette publicité

Cette dernière voit d’un très bon œil son départ lors de ce mercato. Son salaire pèse très lourd dans les finances. Un nouveau départ en prêt avec une large prise du salaire (Brighton prenait 70% cette saison) est la priorité. Un transfert définitif n’est pas à écarter non plus en cas d’offre satisfaisante. D’après Sport, le joueur et ses représentants ont déjà été prévenus que Fati ne serait pas conservé après la pré-saison.