Inter : Lautaro Martinez est chaud pour rejoindre le Barça

Pisté depuis plusieurs années par le FC Barcelone, Lautaro Martinez (23 ans) pourrait quitter l’Inter cet été alors que le club lombard, qui connait des difficultés financières, doit vendre. L’attaquant argentin est également sur la short-list du Real Madrid et de l’Atlético mais l’agent de l’intéressé, Alejandro Camaño, a expliqué que son joueur n’était pas insensible aux charmes du club catalan.

« Nous sommes très calmes, nous devons d'abord résoudre la situation de l'Inter, mais bien sûr qu'il aimerait. Qui n'aimerait pas jouer à Barcelone ? C'est l'un des plus grands clubs du monde », comme le rapporte Sport alors que Camaño a ajouté ne pas avoir été contacté par les Culés cet été concernant un possible transfert. Auteur d'une saison sensationnelle sous le maillot nerazzurro (19 buts et 11 passes décisives), Lautaro est plus que jamais sur le départ mais le Barça, qui a récemment enregistré l'arrivée de son compatriote Sergio Agüero, serait-il intéressé à l'idée de le faire venir ?