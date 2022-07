Les chiffres fous de la prolongation de Salah à Liverpool, les deux clubs de Milan se font la guerre pour Dybala

La suite après cette publicité

Liverpool blinde Salah !

En Angleterre, Mohamed Salah a officiellement prolongé à Liverpool. Les Reds ont perdu Sadio Mané mais ont réussi à garder l’Égyptien. L'accord a été long à trouver mais c'est désormais chose faite comme le rapporte le Daily Mirror. Au passage, Salah en a profité pour rafler une belle augmentation puisqu'il est désormais le joueur le mieux payé de l'histoire de Liverpool, avec un salaire d'environ 400 000 € par semaine. Forcément, la nouvelle fait le tour de la presse anglaise à l'instar du Daily Mail, qui nous livre son calcul du coût de l'opération pour Liverpool. L'Égyptien est désormais lié au club jusqu'en 2025, ce qui coûtera 62 M£ aux Reds, soit 72 M€.

La guerre de Milan pour Dybala !

Du côté de l'Italie, c'est un sacré duel qui fait la Une de La Gazzetta dello Sport. En effet, le journal au papier rose affirme que l'AC Milan va venir jouer les trouble-fêtes sur ce dossier. L'Inter n'a toujours pas bouclé l'opération et les Rossoneri comptent bien en profiter avec une offre de dernière minute. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire changer d'avis la Joya.

Le Real voit les choses en grand

En Espagne, c'est une autre prolongation qui fait grand bruit, celle à venir de Vinicius. Rien ne semble pouvoir l'empêcher, pour le plus grand bonheur des Madrilènes. Ce samedi, le Brésilien fait la Une de As qui affirme que «maintenant c'est un Galactique». Le quotidien met en avant, son niveau depuis la saison dernière mais aussi sa valeur, puisque d'après le CIES il est le 2e joueur le plus cher du monde derrière Kylian Mbappé. Vinicius est aussi en couverture de Marca pour cette prolongation à venir. Le quotidien ibérique explique que le Real Madrid voit les choses en grand pour sa prolongation qui devrait avoir lieu dès le retour du joueur à l’entraînement pour cette nouvelle saison.