Euro 2024 : surclassée, l’Italie sort dès les huitièmes contre la Suisse

Après une pause de deux jours qui a ressemblé à une éternité, l’Euro 2024 était de retour ce samedi à 18h avec le début de la période la plus palpitante : la phase à élimination directe. Au sortir d’une phase de groupes assez inquiétante, l’Italie affrontait ainsi une Suisse intéressante qui a notamment tenu l’Allemagne en échec après avoir fait la course en tête pendant plus d’une heure (1-1). À Berlin, une qualification de la Squadra Azzurra était alors franchement compromise. Dès les premières minutes de jeu, cette conjecture prenait encore plus d’épaisseur avec le début de match poussif des Italiens. Cloitrés dans leur moitié de terrain, ces derniers n’ont pas vu le jour face à une Nati inspirée et qui n’a pas hésité à se projeter offensivement. À l’image d’un Giovanni Di Lorenzo totalement dépassé, la Nazionale a été grandement inquiétée par une Suisse avenante et qui s’est procurée quelques situations. Elle aurait même pu ouvrir le score sans la parade d’un Gianluigi Donnarumma, trahi par sa défense et seul face à Breel Embolo (24e). Aux commandes de la rencontre et toujours plus menaçante aux abords de la surface italienne, la bande à Murat Yakin a vu ses efforts être récompensés. Trouvé dans la surface par Renato Vargas, Remo Freuler a contrôlé avant de tromper Donnarumma d’une belle frappe du gauche imparable (1-0, 37e). Totalement amorphe, l’Italie aurait même pu boire le calice jusqu’à la lie avant la pause mais, encore une fois, le portier du PSG a été l’auteur d’une parade fantastique face à Fabian Rieder sur coup-franc juste avant la pause (45+1e).

Au retour des vestiaires, on pouvait croire que Luciano Spalletti avait trouvé les mots pour rectifier le tir et motiver ses ouailles. Finalement, nous avons eu la réponse en moins d’une minute. Excentré sur la gauche, Renato Vargas a eu tout le loisir d’entrer dans l’axe face à une défense italienne absolument passive. Une fois réaxé, l’ailier suisse n’a laissé aucune chance à Donnarumma à l’aide d’une frappe enroulée pleine lucarne (2-0, 46e). Sonnés, les Italiens n’ont pas réussi à se remettre à l’endroit. Leur seule occasion de revenir dans la partie aura été un poteau de Fabian Schär, tout proche de relancer l’Italie sur un but contre son camp (51e). Manquant cruellement de mordant, la Nazionale n’a pas trouvé les ressources techniques et mentales pour revenir dans la partie et même les changements de Luciano Spalletti n’ont rien changé à l’affaire, très mal embarquée. Et même quand ils parvenaient à réaliser une action intéressante, les visiteurs usaient de malchance à l’image du poteau trouvé par Scamacca après une belle déviation de Zaccagni (74e). Dangereuse en contre, la Suisse aurait même pu faire payer très cher à l’Italie tous ses errements défensifs. Au sortir d’une rencontre laborieuse où ils n’auront rien montré, l’Italie sort donc par la petite porte de cet Euro 2024. Tenante du titre, la Squadra Azzurra ne méritait sûrement pas mieux vu leur tournoi inquiétant. L’aventure continue néanmoins pour la Suisse. Brillante ce samedi, la Nati affrontera donc la Slovaquie ou l’Angleterre la semaine prochaine en quarts de finale.