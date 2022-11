Les regrets de Lionel Messi avec Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Dans un très long entretien pour Universo Valdano, l'attaquant du PSG Leo Messi (35 ans) s'est livré à cœur ouvert en revenant sur plein de sujets. L'Argentin s'est un peu attardé sur Pep Guardiola, son entraîneur au Barça de 2008 à 2012, une époque où les Blaugranas avaient tout gagné. Il est, aujourd'hui, forcément nostalgique de cette époque avec l'actuel technicien de Manchester City, comme l'a rapporté Sport.

« Si je regrette quelque chose, c'est de ne pas avoir plus apprécié le quotidien, parce que vous êtes dans une bulle. C'était pour profiter de la façon dont il préparait les matchs, de la façon dont nous allions jouer face à l'adversaire. Nous l'avons rendu si facile et c'était si naturel que nous ne nous rendions pas compte de ce que nous faisions. Au fil du temps et tout au long de ma carrière, vous vous rendez compte que c'était quelque chose d'unique. »