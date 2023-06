L’OL annonce le nouveau directeur de son centre de formation

La transformation de l’organigramme de l’Olympique Lyonnais se poursuit. Après l’arrivée de Matthieu Louis-Jean à la tête de la cellule de recrutement, le club rhodanien vient d’officialiser la nomination du nouveau patron du centre de formation. Et les Gones ont misé sur un ancien de la maison qui occupait jusqu’à présent un poste d’entraîneur-adjoint au Red Star.

«Pierre Sage, entraîneur des U16 à l’OL entre 2019 et 2021, prendra en charge la direction du centre de formation dès la saison prochaine. Actuellement entraîneur-adjoint au Red Star (National), et titulaire du diplôme de formateur, le technicien de 44 ans a choisi de revenir à Lyon pour prolonger la politique de formation du club ainsi que sa méthodologie. L’OL tient à remercier le Red Star et ses dirigeants, qui ont facilité les discussions pour permettre le retour de Pierre Sage à l’Olympique Lyonnais. Laurie Dacquiny, arrivée au club il y a deux saisons, sera quant à elle toujours responsable de l’académie féminine, dont les résultats ont été très probants ces dernières années avec, notamment, les titres de championnes de France R1 et U19 cette saison», indique le communiqué.

