Erling Haaland joue la montre avec Manchester City, le FC Barcelone veut blinder une de ses stars

Haaland temporise

Ce matin dans ses pages intérieures, le journal AS évoque l’avenir d’Erling Haaland ! Selon le quotidien madrilène, pour le Norvégien c’est «Madrid ou la prolongation» ! «L’attaquant continue de prêter attention au dénouement du feuilleton Mbappé, conscient qu’avec le Français à Madrid, ses options de porter le maillot merengue se dissipent. City fait pression pour qu’il prolonge son contrat, qui se termine en 2027.» Mais le quotidien indique que le Norvégien «traîne un peu des pieds» pour répondre favorablement à ses dirigeants concernant une prolongation à City. Rien n’est encore acté, Haaland veut surtout prendre son temps et voir ce qu’il se passe car il a ses propres objectifs. «Haaland peut quitter City dès cet été en activant la clause qui le libère de 100 à 150 M€, mais il n’est en Premier League que depuis deux saisons, l’équipe gagne tout, il est protagoniste et il lui semble encore tôt pour partir. De plus, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une clause inscrite dans son contrat, l’attaquant lie son avenir à celui de Pep Guardiola.» Affaire à suivre donc…

Le FC Barcelone veut blinder Araujo

De son côté, le FC Barcelone s’active aussi ! Le club blaugrana a fait de la prolongation de Ronald Araujo «une priorité» ! «Le Barça considère Araujo comme intouchable : son contrat expire en 2026 et il veut le protéger de l’intérêt du Bayern.» On rappelle que le Bayern Munich a tout tenté cet hiver pour recruter l’Uruguayen. Le club allemand pourrait revenir à la charge l’été prochain avec une offre qui ne se refuse pas, ce que redoute le Barça !

On termine ce tour de la presse en Italie avec là aussi du mercato et il est question de l’avenir de Lautaro Martinez ! La Gazzetta dello Sport annonce ce matin que c’est «une grande signature» qui attend l’Argentin ! L’Inter veut prolonger son capitaine et est prête à y mettre les moyens. «L’offre est de 8 M€ par an plus les bonus, sauf que la demande du joueur est de 10 M€ par an. Les négociations doivent être conclues. Le joueur est valorisé à 150 M€ actuellement», précise le journal au papier rose. C’est «au moins 10 M€ pour prolonger le contrat avec les Nerazzurri qui n’expire cependant pas demain ni même après-demain. Les négociations sont en cours depuis des mois pour prolonger son histoire d’amour avec l’Inter jusqu’en 2028 : pour le moment, elle repose sur un accord confortable jusqu’en 2026.» L’Inter va donc passer à la caisse pour conserver sa star !