Valence-FC Barcelone : les compositions officielles

C’est le choc de cette première journée en Liga. Pour son entrée en lice, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Valence ce samedi à 21h30, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir remporté aucun titre l’année passée, les hommes d’Hans-Dieter Flick vont tenter de s’imposer contre Valence pour lancer leur championnat de la meilleure des manières possibles et ainsi essayer de retrouver les sommets à la fin de la saison.

Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Yamal, Lewandowski et Raphinha. Alors que Dani Olmo n’a pas encore été inscrit en Liga pour cause de manque de rythme, Bernal animera l’entrejeu avec Casado et Torres. Du côté de Valence, la sensation du dernier Euro et visiblement en instance de départ vers Liverpool, Mamardashvili est titulaire dans les cages.

Les compositions officielles :

Valence : Mamardashvili – Correia, Mosquera, Yarek, Vazquez – Lopez, Pepelu, Guerra, Almeida – Mir, Duro.

FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Martinez, Cubarsi, Baldé – Bernal, Casado, Torres – Yamal, Lewandowski, Raphinha.