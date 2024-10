Le retour de Gavi rend fou le FC Barcelone

Il y a 349 jours, le FC Barcelone était en difficulté en Liga. Sous l’impulsion de Xavi, le club catalan n’était pas au meilleur de sa forme : Robert Lewandowski peinait à empiler les buts, Raphinha était en grande difficulté et pire encore, les Blaugranas ont perdu Gavi. Lors d’une rencontre face à la Géorgie avec l’Espagne à l’occasion du rassemblement de novembre, le jeune milieu de terrain sortait sur blessure après un grave contact au genou. Une terrible nouvelle pour un joueur qui n’a fait qu’enchaîner les rencontres depuis ses débuts à 17 ans et qui allait sûrement être absent des terrains pour une longue durée.

Mais voilà que 349 jours plus tard, le sourire est revenu en Catalogne. Sous l’impulsion d’Hansi Flick, le Barça est premier de Liga et enchaîne les bons résultats après avoir redonné confiance à des joueurs comme Lewandowski et Raphinha qui marchent sur l’eau depuis le début de saison. Hier, lors de la large victoire face au Séville FC, l’émotion s’est même emparée du stade Montjuic de Barcelone. En effet, à la 83e minute de jeu, Gavi a fait son retour sur le terrain. Entré en jeu à la place de Pedri, le natif de Los Palacios y Villafranca a même hérité du brassard de capitaine sous les acclamations du public barcelonais. Touchant quelques ballons, Gavi a montré qu’il était désormais prêt à enchaîner les rencontres avec le Barça dans les prochaines semaines.

Forcément ému après ce retour à la compétition, Gavi a logiquement affiché sa joie de sortir enfin d’un tunnel qui l’a éloigné des terrains durant plus de 10 mois en conférence de presse d’après-match : «je suis très heureux d’être de retour dans l’équipe après une si longue période. La vérité est que je rêvais de ce moment depuis de nombreux mois et je suis reconnaissant à mes coéquipiers car ils m’ont facilité la tâche. Mon pire souvenir ? Regarder son équipe de l’extérieur, à chaque match, est très difficile. Il faut profiter de chaque instant et apprécier les choses. C’est quelque chose que j’ai appris et je me sens très chanceux d’être ici aujourd’hui. Lorsque tous les fans et tous les coéquipiers vous aiment et vous apprécient, vous vous sentez très chanceux. Pedri qui m’a donné le brassard ? Je remercie Pedri pour le geste qu’il a fait et les supporters parce qu’ils m’ont toujours montré leur amour et le moins que je puisse faire est de le leur montrer. Un Culé veut toujours porter le brassard de ce club et c’est l’un de mes rêves.»

Sur ses réseaux sociaux, Gavi s’est fendu d’un message plus sobre mais toujours avec une certaine émotion : «Culers, merci beaucoup pour votre soutien aujourd’hui. La vérité, c’est que je suis très heureux et satisfait, y compris pour la victoire. Maintenant, nous devons gagner les deux prochains matches. Je vous aime tous beaucoup.» Outre l’émotion normale de l’international espagnol (27 sélections, 5 buts), tous ses coéquipiers ont également apprécié ce retour providentiel. Même son entraîneur Hansi Flick, qui ne le connaît que depuis quelques mois, était très heureux par le retour du milieu de 20 ans : «je suis très heureux pour Gavi. Son retour m’a donné la chair de poule. C’était important pour lui et pour l’équipe qu’il revienne. Aujourd’hui, c’était son objectif. Il voulait être sur le banc et son rêve était de jouer cinq minutes. Tout le club est heureux pour lui.» Un retour providentiel qui intervient au meilleur des moments : cette semaine, le Barça reçoit le Bayern Munich mercredi (21h) avant de se déplacer au Santiago-Bernabeu samedi prochain (21h) pour un Clasico qui s’annonce brûlant.