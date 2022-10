Juventus : Maurizio Arrivabene maintient une confiance absolue en Massimiliano Allegri

Avant la rencontre opposant la Juventus au Maccabi Haifa mardi soir, lors de la 4ème journée du Groupe H de Ligue des Champions, Maurizio Arrivabene, l'un des dirigeants des Bianconeri, est revenu sur les rumeurs gravitant autour de l'avenir de Massimiliano Allegri : «Nous devons éviter les choix émotionnels, analyser les problèmes un par un et trouver des solutions avec patience et détermination. Chercher un coupable à tout prix serait une erreur pour l'équipe et pour l'avenir. On maintient une confiance absolue en Allegri.», a déclaré Arrivabene au micro de Sky Sport.

«S'il y avait des tensions dans la direction ce ne serait pas une direction, la direction doit garder les pieds sur terre et imposer une ligne. Je ne nie pas qu'il y ait des problèmes dus à des résultats qu'on n'attendait pas mais prendre des décisions émotionnelles ne vaudrait pas la peine. Il faut des managers sérieux dignes de la Juventus», a ajouté l'ancien patron de la Scuderia Ferrari en Formule 1. Malgré les résultats décevants en Serie A et en Ligue des Champions, le futur de la Juventus semble encore s'écrire avec l'entraîneur italien.