Espagne - Allemagne : les compositions officielles

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce dimanche avec la deuxième journée dans le groupe E. L'Espagne et l'Allemagne s'offrent un choc décisif dans la qualification où la Roja peut se qualifier tandis que la formation d'Hans-Dieter Flick tentera d'éviter la sortie de route. La Roja s'articule dans un 4-3-3 avec Unai Simon dans les cages derrière Dani Carvajal, Rodri Hernandez, Aymeric Laporte et Jordi Alba. Sergio Busquets évolue en sentinelle auprès de Pedri et Gavi. Dani Olmo prend la pointe de l'attaque alors que Ferran Torres et Marco Asensio sont sur les ailes.

De leur côté, les joueurs d'Hans-Dieter Flick s'articulent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages derrière Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger et David Raum. Le double pivot est assuré par Joshua Kimmich et Leon Goretzka . Seul en pointe Thomas Müller est soutenu par Serge Gnabry, Ilkay Gündogan et Jamal Musiala.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Espagne : Simon - Carvajal, Rodri, Laporte, Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Asensio, Olmo, Torres

Allemagne: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Müller

