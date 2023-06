Le FC Porto présente son maillot domicile pour la saison 2023-2024

Dauphin de Benfica, champion de la Liga Bwin, mais vainqueur des deux coupes domestiques (Coupe du Portugal et Coupe de la Ligue), le FC Porto aura une nouvelle saison afin d’aller retrouver le goût d’un sacre final en championnat, qu’il a déjà connu à 30 reprises dans son histoire, le dernier datant de la saison 2021-2022.

Célébrer 130 ans d’histoire

Et pour ce nouvel exercice qui attend le club portista, son équipementier New Balance a présenté ce mercredi le nouveau maillot domicile des hommes de Sérgio Conceição, qui reste fidèle à ses deux couleurs traditionnelles : le bleu et le blanc, qui sont les couleurs officielles de la maison royale du pays des Œillets.

Pour ce maillot célébrant l’anniversaire des 130 ans du club, l’équipementier américain a donc dévoilé un vêtement avec une structure en maille jacquard, un design qui respecte la tradition bleue et blanche et qui se termine par un col rond, bleu marine, pour une finition élégante, qui apparaît également sur la manche.

Entre tradition et innovation

Comme pour l’ensemble des tuniques confectionnées par New Balance, la technologie NB Dry a été utilisée dans la fabrication de l’équipement, ce qui permet aux athlètes de garder un confort - restant au frais et au sec tout au long des 90 minutes de la rencontre.

«Nous sommes fiers d’avoir créé un équipement qui rend hommage à la tradition du FC Porto, en y ajoutant l’innovation que New Balance est capable d’apporter et un style approprié», a déclaré le directeur général de NB Kenny McCallum au sujet des choix mis en place pour cette nouvelle tunique de la Mar Azul.

