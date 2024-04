C4 : Bruges et l’Olympiakos passent en demi-finales

La Fiorentina jouera le Club Bruges en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Vainqueurs à l’aller 1-0, les Belges ont confirmé ce soir lors du match retour contre le PAOK Salonique. C’est Ferran Jutgla, l’attaquant formé à la Masia, qui a inscrit les deux buts de son équipe.

La suite après cette publicité

Tombeur du LOSC aux tirs au but, Aston Villa affrontera quant à lui l’Olympiakos. Comme les Villans, il aura fallu l’épreuve décisive après le temps additionnel pour faire la différence entre les Grecs et Fenerbahçe. Malgré sa défaite 1-0 en Turquie (Kahveci à la 12e), le club du Pirée l’avait emporté 3-2 à l’aller et a validé son ticket ce soir à la faveur d’un succès aux tirs au but (3-2).

Les résultats des matchs de 21h (résultats du match aller) :

Fenerbahçe 1 - 0 (2-3) Olympiakos : Kahveci (12e)

La suite après cette publicité

PAOK Salonique 0 - 2 (0-1) Club Bruges : Jutgla (33e, 45e)