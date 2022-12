CdM 2022, EdF : Emmanuel Macron veut emmener Karim Benzema et les autres blessés au Qatar pour la finale

La suite après cette publicité

Présent dans les tribunes du Stade d'Al Bayt pour la victoire de l'équipe de France face au Maroc (2-0) en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, le Président de la République Emmanuel Macron a rendu, non seulement, visite aux Bleus dans leur vestiaire pour célébrer la victoire, mais également aux Lions de l'Atlas, pour les féliciter de leur beau parcours dans ce Mondial.

Après avoir annoncé en zone mixte qu'il resterait au Qatar pour la finale face à l'Argentine dimanche prochain, le dirigeant de 44 ans pourrait bien tenter d'emmener les internationaux tricolores blessés (Benzema, Pogba, Kanté...) pour assister à un possible troisième sacre final à Lusail. «Je sais qu'il en a l'envie. Je sais que le plan est à l'étude. On va voir si logistiquement, et matériellement, tout cela peut arriver à atterrir. C'est en tout cas le souhait du Président d'arriver à les embarquer, [pour] qu'ils puissent prendre complètement leur part dans cette aventure», a d'ailleurs déclaré la Ministre des Sports Amélie Oudea-Castera au micro de RTL.