Le Bayern Munich arrête sa collaboration avec Qatar Airways

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich a pris une grande décision. Le club bavarois a en effet décidé de mettre un terme à sa collaboration avec la compagnie aérienne Qatar Airways. Il s’agit d’une séparation à l’amiable entre les deux partenaires commerciaux. Pourtant, il y a à peine deux semaines, le président du Bayern, Herbert Hainer, avait déclaré que des discussions étaient en cours pour prolonger le contrat qui arrivait à échéance : «outre les aspects financiers et juridiques, il s’agit aussi pour nous des aspects sociaux. Nous discutons avec Qatar Airways et nous verrons ce qu’il en ressort». Néanmoins, «le contrat entre le FC Bayern et Qatar Airways se termine d’un commun accord le 30 juin 2023 après cinq années très excitantes ensemble» peut-on lire dans le communiqué du club allemand.

Les dirigeants du club bavarois souhaitaient poursuivre la collaboration en menant davantage de projets sociaux sur place et en s’engageant encore plus pour l’amélioration des droits de l’homme mais les discussions ont apparemment échoué. Pour rappel, la compagnie aérienne était le partenaire officiel du club allemand depuis le 1er juillet 2018. Ce sponsoring aurait rapporté environ 25 millions d’euros par an au Bayern. Mais depuis le début de cet engagement, le Bayern avait fait l’objet de nombreuses critiques, y compris de la part de ses propres fans, à cause de la situation controversée des droits de l’homme au Qatar.

À lire

Son avenir, son altercation avec Leroy Sané : Sadio Mané lâche ses vérités