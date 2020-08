L'OL passe à l'attaque pour le prodige du Partizan Filip Stevanović !

La suite après cette publicité

Proche de faire signer le jeune défenseur central turc Cenk Ozkacar (19 ans), l'Olympique Lyonnais montre qu'il observe de plus en plus à l'étranger pour son recrutement et n'hésite pas à miser sur de jeunes éléments. Et la Serbie est un terrain de chasse privilégié pour les Gones. Déjà l'hiver dernier, le club rhodanien avait tenté une approche pour Umar Sadiq (23 ans) qui évolue au Partizan Belgrade. Et c'est justement un partenaire du Nigérian que les Gones aimeraient arracher au dernier dauphin du championnat de Serbie (derrière le rival de l'Étoile Rouge de Belgrade).

D'après les informations de Mozzart Sport, l'Olympique Lyonnais serait particulièrement intéressé par l'ailier gauche Filip Stevanović. Âgé de 17 ans, le natif d'Arilije est la sensation de la dernière saison en Serbie. S'il avait fait ses débuts en équipe première à 16 ans lors de l'exercice 2018/2019, il s'est cette fois affirmé au sein de l'équipe coachée par Savo Milosevic. Utilisé à 35 reprises toutes compétitions confondues, il a marqué 9 fois et délivré 3 passes décisives. Des performances solides qui lui valent désormais un statut de titulaire et déjà une convocation avec la sélection U21 serbe en septembre 2019.

Le Partizan en demande 15 millions d'euros !

Promis à un grand avenir, il serait l'une des pistes du nouveau responsable du recrutement Bruno Cheyrou selon le média serbe. Un profil de grand espoir à développer qui semble plaire à Lyon puisque le club est également dans le coup pour signer le jeune espoir de Penarol Facundo Pellistri (18 ans). Mais pour se l'offrir, Lyon devra se montrer convaincant et dégainer les billets. Le club serbe demande 15 millions d'euros pour son joueur. C'est d'ailleurs pour cela qu'il n'a pas rejoint Nice l'hiver dernier. Les Aiglons, qui le suivent aussi, avaient proposé 12 millions d'euros tout en se heurtant au refus des Crno Beli.

Le Partizan ne semble pas fermé à une vente si le prix de 15 millions d'euros est bien respecté. Cependant, une autre condition serait exigée par la formation de Belgrade. En effet, à l'instar de ce qu'a fait Monaco avec le défenseur central Strahinja Pavlović (19 ans) recruté l'hiver dernier, le club serbe aimerait conserver son espoir en prêt six mois ou un an. Une condition qui pourrait peut-être refroidir Lyon qui ne compterait ainsi pas directement sur Filip Stevanović.

Quoi qu'il en soit, aucun accord ne pourra être officialisé avant le 25 septembre prochain, date du 18e anniversaire du joueur, comme le rappelle le média serbe. Nommé il y a peu responsable du recrutement, Bruno Cheyrou semble viser de jeunes joueurs prometteurs. Reste à savoir si cette stratégie sera payante et se matérialisera prochainement par des recrutements.