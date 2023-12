OL : Jean-Michel Aulas veut racheter la LDLC Arena

Président de l’Olympique Lyonnais pendant 36 ans, Jean-Michel Aulas constate aujourd’hui le travail de son remplacent, John Textor. Si les résultats sportifs des Gones sont cataclysmiques cette saison et que ces derniers pointent actuellement à la dernière place de Ligue 1, "JMA" pourrait définitivement tourner la page OL en se concentrant sur d’autres projets. Parmi eux, le rachat de la LDLC Arena via sa société Holnest. C’est en tout cas ce que rapporte Europe 1.

D’après leurs informations, Jean-Michel Aulas compte désormais se positionner, à l’échelle lyonnaise, sur sa société en devenant candidat au rachat de la salle omnisports de l’agglomération qui sera bientôt mise en vente par l’Américain John Textor. «C’est non seulement l’une des plus belles salles d’Europe en matière de concerts, de basket-ball et de réalisation événementielle, mais c’est aussi une réalisation incroyable que nous avions faite sur le plan environnement avec le président de la Communauté urbaine. On a donc décidé de se porter candidat à l’acquisition de cette salle», comprend Europe 1 via le groupe Holnest. Jean-Michel Aulas a également confié qu’il allait "démissionner du poste d’administrateur", tout en restant pleinement investi, donc, sur la ville de Lyon.