Mercato PSG : Youssoufa Moukoko et le Borussia Dortmund sont très gourmands !

Le marché des joueurs libres va être plus animé que jamais dans ces prochains mois. Bon nombre de joueurs arrivent au terme de leur contrat et vont être au coeur de sacrés feuilletons. Et il ne s’agit clairement pas de joueurs en fin de carrière ou en difficulté dans leur club, loin de là. L’international allemand Youssoufa Moukoko peut par exemple déjà discuter avec les clubs de son choix depuis dimanche.

L’attaquant de 18 ans va être l’un des gros coups du prochain mercato, lui qui a la moitié des cadors du Vieux Continent à ses pieds. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du FC Barcelone, mais les Catalans ne sont pas seuls. Le Paris Saint-Germain est aussi très intéressé par le joueur dont on entend parler depuis qu’il a 13 ans et qu’il a battu tous les records de précocité.

Moukoko est gourmand

En revanche, il faudra mettre la main à la poche pour se l’offrir. Comme l’indique Bild, le club de la capitale est bien parmi les prétendants les plus sérieux, aux côtés du Barça, de Chelsea et de Manchester United. Récemment, le Borussia Dortmund a proposé 6 millions d’euros par saison à son joueur… Qui a refusé, exigeant un salaire plus conséquent encore, lui qui touche actuellement un peu moins de 2 millions annuels.

Il faudra donc proposer des émoluments bien plus élevés pour convaincre le joueur et son entourage. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 14 matchs de Bundesliga (8 titularisations), Moukoko risque également de demander une prime à la signature plutôt juteuse. Récemment, le joueur et son entourage avaient cependant confirmé que rien n’était perdu pour le Borussia Dortmund. La presse germanique rajoute également qu’une vente est sur la table pour cet hiver, et que l’attirer dès janvier coûterait 30 millions d’euros.