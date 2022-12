Borussia Dortmund : Youssoufa Moukoko balaye les fake news sur son avenir !

La suite après cette publicité

Après le sacre de l’Argentine lors du Mondial 2022, place au mercato hivernal. Qui dit marché des transferts, dit rumeurs et forcément certaines d’entre elles ne plaisent pas à tous les acteurs. Dans cette optique, si plusieurs médias évoquaient le fait que le torchon serait en train de brûler entre Youssoufa Moukoko (18 ans) et le Borussia Dortmund, l’intéressé est sorti du silence, ce vendredi. Via une story Instagram, le jeune crack des Marsupiaux a tenu à démentir certaines fake news.

« Je n’accepterai jamais un tel mensonge et je suis toujours choqué - c’est une honte. Je me concentre entièrement sur la deuxième moitié de la saison avec le Borussia Dortmund. Je ne serai jamais plus grand que le club », a ainsi lancé Moukoko, niant le fait d’avoir refusé un nouveau contrat avec 6 millions d’euros de salaire à la clé. Des propos allant dans le sens de ceux lancés par son agent, Patrick Williams : « je peux confirmer que nous ne sommes pas encore sur le point de signer une prolongation de contrat avec le Borussia Dortmund. Je peux également vous assurer que les chiffres qui circulent ne sont tout simplement pas corrects et que Youssoufa ne s’est jamais vu proposer (un salaire) de la sorte (entre 5 et 6 M€, NDLR) ».

Convoité par les plus grandes écuries européennes, le jeune attaquant international allemand (2 sélections), éliminé dès le premier tour à l’occasion de la Coupe du Monde 2022, n’en reste pas moins l’un des dossiers chauds de ce mercato hivernal. « Nous sommes en contact avec le Borussia Dortmund et on verra ce que les prochains jours apporteront », assurait, par ailleurs, son représentant, laissant ainsi la porte ouverte à la concurrence.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Moukoko reste en effet dans le viseur de Chelsea - club le mieux placé pour enrôler le crack allemand - mais également de Manchester United, Liverpool, le Barça ou encore Newcastle. Passons donc les fake news, l’hiver de l’ancien joueur du FC St. Pauli s’annonce, quoi qu’il en soit, agité. Reste désormais à savoir si ce dernier fera le choix de prolonger l’aventure avec Dortmund ou se laissera tenter par un nouveau projet… ambitieux, peu importe l’issue.