Le clan Youssoufa Moukoko menace de quitter le Borussia Dortmund

Le torchon serait-il en train de brûler entre Youssoufa Moukoko (18 ans) et le Borussia Dortmund ? Nous n'en sommes peut-être pas encore à ce stade, mais la dernière sortie du clan du jeune attaquant international allemand (2 sélections) indique clairement que tout n'est pas rose avec le club de la Ruhr.

Alors qu'il demeure sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Marsupiaux et qu'il n'a pas encore signé de prolongation avec son club formateur, le natif de Yaoundé attire automatiquement tous les regards. Ce n'est pas un hasard si le FC Barcelone, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Chelsea s'intéressent de près au nouveau joyau du football allemand. L'agent de Youssoufa Moukoko s'est en tout cas fendu d'une sacrée sortie médiatique ce vendredi dans les colonnes de Sky Sport, comme pour mettre un sacré coup de pression à la direction du BvB.

Le clan Moukoko n'est pas content

« Je peux confirmer que nous ne sommes pas encore sur le point de signer une prolongation de contrat avec le Borussia Dortmund, a dans un premier temps avoué Patrick Williams, avant de pousser un coup de gueule contre le salaire de son poulain. Je peux également vous assurer que les chiffres qui circulent ne sont tout simplement pas corrects et que Youssoufa ne s'est jamais vu proposer (un salaire) de la sorte (entre 5 et 6 M€, NDLR) ». Si Moukoko préfèrerait rester au Borussia Dortmund après l'été 2023, il n'est pas impossible de le voir filer si les Jaune et Noir ne se montraient pas assez convaincants. Surtout que la concurrence se tient prête à jaillir.

Nos confrères de Sky assurent que Chelsea est le club le mieux placé pour celui qui vient de disputer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, alors que Manchester United, Liverpool, le Barça et même Newcastle lorgnent également ce talent qui ne demande qu'à être bichonné. L'agent de Moukoko a en tout cas laissé la balle dans le camp de la direction de Dortmund. « Nous sommes en contact avec le Borussia Dortmund et verra ce que les prochains jours apporteront. »