France - Azerbaïdjan : les compositions probables

Première du classement du groupe D avec trois points d’avance sur l’Islande, l’équipe de France peut poursuivre sa marche en avant face à l’Azerbaïdjan ce soir au Parc des Princes (20h45). Une rencontre pour laquelle Didier Deschamps devrait procéder à quelques changements par rapport au dernier rassemblement. Selon toute vraisemblance, le sélectionneur partirait sur une équipe articulée en 4-2-3-1.

La suite après cette publicité

Dans les cages, pas de surprise, Mike Maignan sera logiquement présent. Devant lui, une défense à quatre plutôt classique. Le flanc gauche sera occupé par Theo Hernandez. Dans l’axe, la paire William Saliba-Dayot Upamecano sera chargée de protéger le but tricolore. Enfin, c’est Malo Gusto qui devrait être aligné au poste de latéral droit. Au milieu, Aurélien Tchouameni sera remplacé.

La suite après cette publicité

Coman et Ekitike titulaires ?

À la récupération, c’est un duo 100% Serie A qui devrait être choisi avec le Rossonero Adrien Rabiot et le Bianconero Khéphren Thuram. Devant eux, DD devrait nous réserver un secteur offensif sexy avec deux surprises. Rappelé en sélection, Kingsley Coman pourrait démarrer titulaire, en bénéficiant des nombreuses absences dans le secteur offensif.

Michael Olise est attendu au poste qu’il remet au goût du jour en équipe de France, en numéro 10, sous Kylian Mbappé, qui devrait bien être titulaire, au grand dam du Real Madrid. La deuxième surprise pourrait concerner Hugo Ekitike. L’attaquant de Liverpool, auteur d’un bon début de saison, pourrait être aligné, sur le principe côté gauche, mais avec une capacité à permuter avec Mbappé dans l’axe.

La suite après cette publicité

La composition probable de la France : Maignan - Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - K. Thuram, Rabiot - Coman, Olise, Ekitike - Mbappé (cap)

La composition probable de l’Azerbaïdjan : Magomedaliyev - Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk - Aliyev, Makhmudov (cap), Emreli, Bayaramov, Jafarguliyev - Dadasov, Akhmedzade