Mercato : le PSG a un nouveau concurrent de taille pour Youssoufa Moukoko

Le Real Madrid a remporté une bataille. Sauf retournement de situation de dernière minute, Endrick (16 ans) va choisir de poursuivre sa carrière chez les Merengues. La pépite brésilienne a été convaincue par le projet madrilène et elle devrait poser ses valises dans la capitale à sa majorité, soit en 2024. Une belle victoire pour la Casa Blanca, qui déboursera au total 60 millions d'euros pour le crack de Palmeiras.

Sur le coup aussi, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont donc perdu. Pour les Culés, en proie à des difficultés financières, ce n'est pas une surprise. Bien que Xavi ait mouillé le maillot en rencontrant le jeune homme pour lui vendre le projet blaugrana tout en lui expliquant sa philosophie de jeu, Endrick devrait porter la tunique du Real Madrid. En Catalogne, on est d'ores et déjà passé à autre chose. En effet, le Barça a déjà un nom en tête pour oublier le Brésilien.

Le Barça, un nouveau concurrent pour le PSG

Selon Sport, les pensionnaires du Camp Nou veulent mettre la main sur Youssoufa Moukoko (18 ans). Le joyau du BVB, auteur de 6 buts et de 4 assists en 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, intéresse les dirigeants catalans. Son talent et ses qualités sont appréciées. Et même si le club est tenté de recruter un joueur plus expérimenté, son profil plaît en interne. D'autant qu'il pourrait aussi s'agir d'un joli coup financièrement. Moukoko sera en fin de contrat en juin prochain à Dortmund.

Même si la presse allemande est confiante au sujet d'une prolongation, Sport explique que l'intérêt du Barça a de quoi le faire réfléchir. Le jeune homme est un fan du FCB et de Lionel Messi. Rejoindre Barcelone aurait donc du sens pour lui car il réaliserait un rêve. Et si le Barça, qui a les faveurs du joueur, y croit, il faudra jouer des coudes malgré tout. Outre Dortmund, où il pourrait donc étendre son bail avec des clauses de départ comme cela a été le cas pour Erling Haaland, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont aussi séduits par cet attaquant libre en 2023. La bataille est lancée !