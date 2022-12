Accord entre le Real Madrid et Palmeiras pour Endrick mais...

La suite après cette publicité

Le feuilleton Endrick (16 ans) touche à sa fin. Annoncé comme la nouvelle star du ballon rond, l'attaquant de Palmeiras devrait, sauf énorme retournement de situation, rejoindre le Real Madrid. Véritable phénomène du football brésilien prêt à faire chavirer les cœurs et les comptes bancaires des plus grosses écuries d'Europe, le natif de Brasilia pourrait, en effet, s'engager avec les Merengues en 2024, date à laquelle il atteindra la majorité et sera donc autorisé à rejoindre l'Europe.

Ce jeudi soir, Marca annonce même un accord entre Palmeiras et la formation madrilène pour le crack du Verdão, sous contrat jusqu'en 2025 et qui dispose d'une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros. Si le transfert pourrait, lui, se conclure autour de 35 millions d'euros fixes plus 25 en primes, le média espagnol précise, malgré tout, qu'un dernier point de blocage existe.

Le Real Madrid doit attendre le feu vert de la FIFA !

En effet, la transaction reste, pour l'heure, bloquée par un problème bureaucratique. Si le Real Madrid reste confiant, il doit cependant attendre le feu vert de la FIFA qui a, récemment, décidé de durcir les conditions pour de tels mouvements. Dès lors, la situation est actuellement en cours d'analyse afin de déterminer si tout est bien respecté. A noter qu'une première tentative d'introduction des données dans le FIFA TMS, le système de correspondance des transferts de la FIFA, qui est la plateforme prévue à cet effet, a même échoué.

En cas de dénouement heureux, Endrick signera, lui, pour trois ans, durée maximale autorisée par la réglementation actuelle. Cependant, Marca précise également qu'il existe un pacte entre les deux parties pour que le bail entre l'attaquant et le Real Madrid soit prolongé de trois autres années, ce qui ferait donc un contrat de six ans à partir de 2024. Confiant, l'actuel deuxième de Liga devra, quoi qu'il en soit, patienter avant d'officialiser l'arrivée de sa pépite, un temps convoitée par le PSG et le Barça.