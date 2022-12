Real Madrid : nouvelle confirmation pour Endrick

La suite après cette publicité

On dirait bien qu'on touche à la fin du feuilleton. Depuis quelques jours, tous les médias européens et brésiliens sont unanimes sur l'avenir d'Endrick : il devrait rejoindre le Real Madrid en 2024. Après avoir enrôlé Vinicius Junior et Rodrygo Goes, les Madrilènes attirent un nouveau prodige brésilien dans leur rang, pour un montant de 60 millions d'euros plus 10 millions d'euros sous forme de bonus et commissions.

Ce jeudi, Sport confirme à son tour. C'est bouclé : Endrick sera Merengue. Le journal rapporte que le Barça, aussi intéressé par le jeune, a été informé de l'offre madrilène par la direction de Palmeiras. Le PSG aurait aussi déjà appris qu'il n'y a plus d'options pour enrôler l'attaquant de seulement 16 ans, qui devrait donc évoluer du côté du Santiago Bernabéu dans 2 ans.