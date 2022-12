Endrick au Real Madrid, c'est imminent !

La suite après cette publicité

Cette fois, il semblerait que le Real Madrid n’a pas voulu subir une nouvelle humiliation. Obnubilée par Kylian Mbappé pendant plus d’un an, la Casa Blanca a laissé filer Erling Haaland à Manchester City, sans vraiment batailler pour le Norvégien. Une tactique qui n’a pas payé puisque les Merengues se sont retrouvés sans le Scandinave et sans Mbappé, qui a finalement prolongé au PSG.

Alors, quand le futur de la pépite Endrick a commencé à se jouer entre différents grands d’Europe, les Madrilènes n’ont pas commis la même erreur. Pour rappel, Endrick est âgé de 16 ans et affole déjà la planète football. Spécialiste en records de précocité, l’attaquant de Palmeiras est fortement courtisé par le Real Madrid, Chelsea et le Paris Saint-Germain. Le Verdão est disposé à vendre son bijou qui ne serait toutefois autorisé à rejoindre l’Europe qu’en 2024, l’année de ses 18 ans.

Madrid n’a pas traîné

Pas de problème pour ses courtisans qui sont déjà prêts à mettre beaucoup d’argent sur la table. Hier, la presse brésilienne affirmait d’ailleurs que la Casa Blanca avait accepté de payer les 60 M€ réclamés par Palmeiras, correspondant à la clause du joueur, faisant ainsi des Merengues les grands favoris dans ce dossier. Ce mercredi matin, UOL Esporte est venue confirmer cette tendance en expliquant que le PSG s’était retiré des négociations.

Le média brésilien va même plus loin puisque, dans un autre article, il ajoute que « le Real Madrid finalise les détails contractuels et l’achat d’Endrick ». Malgré l’intérêt toujours vivant de Chelsea, Palmeiras aurait accepté l’offre madrilène dont le montant dépasserait les 60 M€ et même les 70 M€, sinon ajoute les bonus et diverses commissions. « Le Real Madrid sera bientôt la nouvelle maison d’Endrick », écrit UOL. Cette fois, le feuilleton Endrick est bien sur le point de se terminer.